Celstraf voor man die gangbangs organiseerde met minderjarig meisje

De rechtbank Den Haag heeft een 68-jarige man veroordeeld voor mensenhandel door een minderjarig slachtoffer tot twee keer deel te laten nemen aan een door hem georganiseerde gangbang in zijn woning in Delft. Dat gebeurde in een periode van augustus 2017 tot en met januari 2018 Hij krijgt een celstraf opgelegd van 30 maanden.

Gangbangs

De verdachte plaatste een online-advertentie om betalende klanten te regelen voor twee gangbangs met het slachtoffer, die destijds 16 en 17 jaar oud was. Vervolgens bepaalde hij de tijd en plaats en stelde zijn woning beschikbaar. De klanten moesten 150 euro per keer betalen aan de verdachte om seks met het meisje te hebben. De verdachte inde het geld van de betreffende klanten en nam ook zelf actief deel aan de gangbangs. Het slachtoffer kreeg vervolgens een gering bedrag als vergoeding. Ook had de verdachte kinderpornografisch materiaal van het slachtoffer op zijn telefoon staan.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel van een minderjarig slachtoffer en het in bezit hebben van kinderporno. Hij speelde een cruciale rol als organisator van de gangbangs en nam er ook zelf actief aan deel. De strafbepalingen van mensenhandel hebben als doel om minderjarigen te beschermen, ook tegen zichzelf. Uitgangspunt is dat minderjarigen op seksueel gebied nog niet volgroeid zijn en niet de emotionele gevolgen van seksueel contact kunnen overzien, ook als er geen sprake is van dwang of misleiding.

De verdachte heeft enkel oog gehad voor zijn eigen financieel gewin en heeft daarbij gebruik gemaakt van de onzekerheid en kwetsbaarheid van het slachtoffer. Door zijn handelen heeft hij een ernstige inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit en persoonlijke vrijheid. Daarnaast heeft de verdachte geen oog gehad voor de consequenties die zijn handelen voor het slachtoffer op de lange termijn zouden kunnen veroorzaken.

Bij het bepalen van de straf weegt de rechtbank mee dat de verdachte eerder is veroordeeld voor een zedenfeit. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij tijdens zijn proeftijd voor dat feit wederom is overgaan tot het plegen van zedenfeiten. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij moet daarnaast het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 7.500 euro.