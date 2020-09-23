NAVO: 'Inval Russische straaljagers Estland is breder patroon van toenemend onverantwoordelijk Russisch gedrag'

De Noord-Atlantische Raad kwam dinsdagochtend op verzoek van Estland bijeen, overeenkomstig artikel 4 van het Verdrag van Washington, om overleg te plegen en de gevaarlijke schending van het Estse luchtruim door Rusland op 19 september krachtig te veroordelen. Dit meldt de NAVO dinsdag.

Russische MiG-31-vliegtuigen in luchtruim Estland

De Geallieerde Opperbevelhebber Europa (SACEUR) informeerde de Raad over dit incident, waarbij drie bewapende Russische MiG-31-vliegtuigen meer dan tien minuten lang het Estse luchtruim schonden. De NAVO reageerde snel en daadkrachtig. Geallieerde vliegtuigen werden opgeroepen om hen te onderscheppen en te escorteren vanuit het Estse luchtruim.

Schending luchtruim Polen

'Deze inval maakt deel uit van een breder patroon van toenemend onverantwoordelijk Russisch gedrag. Dit is de tweede keer in twee weken dat de Noord-Atlantische Raad bijeenkomt op grond van Artikel 4. Op 10 september hield de Raad overleg naar aanleiding van de grootschalige schending van het Poolse luchtruim door Russische drones. Verschillende andere bondgenoten – waaronder Finland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Roemenië – hebben recentelijk ook te maken gehad met schendingen van het luchtruim door Rusland. Wij betuigen onze volledige solidariteit met alle bondgenoten wier luchtruim is geschonden', stelt de NAVO.

'Escalerend'

Rusland draagt de volledige verantwoordelijkheid voor deze acties, die escalerend zijn, een risico vormen voor misrekeningen en levens in gevaar brengen. Ze moeten stoppen.

Eastern Sentry

De reactie van de NAVO op de roekeloze acties van Rusland zal krachtig blijven. Op 12 september lanceerden we "Eastern Sentry" om de positie van de NAVO langs de gehele oostelijke flank te versterken. We zullen onze capaciteiten versterken en onze afschrikkings- en verdedigingspositie versterken, onder meer door middel van effectieve luchtverdediging.

'Onze toewijding aan Artikel 5 is ijzersterk'

'Rusland hoeft er niet aan te twijfelen: de NAVO en bondgenoten zullen, in overeenstemming met het internationaal recht, alle noodzakelijke militaire en niet-militaire middelen inzetten om ons te verdedigen en alle dreigingen uit alle richtingen af te schrikken. We zullen blijven reageren op de manier, timing en het terrein van onze keuze. Onze toewijding aan Artikel 5 is ijzersterk', stelt de NAVO.

Oekraïne

'Bondgenoten zullen zich door deze en andere onverantwoordelijke daden van Rusland niet laten afschrikken van hun blijvende verplichtingen om Oekraïne, wiens veiligheid bijdraagt aan de onze, te steunen in de uitoefening van zijn inherente recht op zelfverdediging tegen de brute en ongeprovoceerde agressieoorlog van Rusland', aldus de NAVO.