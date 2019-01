KPN stopt met merken XS4ALL, Telfort en Yes Telecom

Om uitvoering te geven aan deze strategie, zal KPN in de loop van 2019 en 2020 het KPN-merk aanvullen met de sterke eigenschappen van de merken Telfort, Telfort Zakelijk, XS4ALL en Yes Telecom. Voor klanten van deze merken verandert er niets. KPN heeft het voornemen om op termijn de dienstverlening van deze merken verder te laten gaan onder de vlag van het KPN-merk.

“Met de focus op het KPN-merk gaan we de KPN-dienstverlening uitbreiden met de beste elementen van de afzonderlijke merken, zoals de hoogst gewaardeerde service van XS4ALL, de betaalbare voordeeldiensten van Telfort en de persoonlijke service en het deskundig zakelijk advies van Yes Telecom”, zegt Jean-Pascal Van Overbeke, Hoofd Consumentenmarkt van KPN. “Hierdoor zijn we in staat om consumenten en ondernemers een nog betere gebruikerservaring te bieden met toonaangevende combinaties van vaste en mobiele diensten. We starten bijvoorbeeld in april met het bieden van extra voordelen voor consumenten die Telfort- en KPN-producten combineren.”