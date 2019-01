Meerderheid Nederlanders niet bang voor fake webshops

Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie heeft in 2018 meer dan 400 fake webshops gesloten. Uit onderzoek van internetvergelijk.nl blijkt dat de meeste webshop gebruikers zich geen zorgen maken over eventuele oplichting. 82% van de onderzochte mensen zegt niet bang te zijn voor fake webshops. Een veel gehoorde opmerking is: "Oplichting overkomt mij niet".

Vooral de laatste weken van 2018 nam het aantal meldingen en aangiftes over fake webshops toe. Een veel gebruikte methode van webshopcriminelen is om bestaande en bekende winkelnamen te gebruiken en daar woorden aan toe te voegen. Op deze manier ogen de fake webshops authentiek en zijn ze voor de snelle kijker moeilijk van het origineel te onderscheiden.



De onderzochte mensen geven aan dat ze denken zelf duidelijk het verschil kunnen zien tussen de ‘echte’ webshops en de fake webshops. Opvallend is dat ze duidelijk aangeven dat andere mensen hier wel in kunnen trappen. Verder blijkt uit onderzoek van internetvergelijk.nl dat 74% van de onderzochte mensen verwachten dat de fake webshops voor andere gebruikers tot problemen kunnen leiden.



Cijfers die de omvang van het probleem ‘fake webshops’ onderbouwen worden onder andere afgegeven door de Consumentenbond. Volgens de Consumentenbond waren er in 2018 alleen al op de Nederlands markt rond de 30.000 foute / fake webshops, dit tegenover 90.000 eerlijke webshops. De verwachting is dat de kwaliteit van fake webshops en daarmee de schade voor consumenten door deze shops alleen maar toeneemt.