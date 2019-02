Veel ouders controleren mobieltje kind

Ouders geven vooral aan mee te kijken omdat ze zich zorgen maken over wat hun pubers online tegenkomen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van Safer Internet Day die vandaag plaatsvindt. Deze dag staat jaarlijks in het teken van het stimuleren van veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ouders (60%) weet wat hun kinderen online bezighoudt, zij geven aan hier minstens wekelijks met hun kroost over te praten (56%).

'We zien dat Nederlandse ouders flinke stappen hebben gezet als het gaat om online opvoeding. Ze weten in vergelijking met een paar jaar terug veel beter welke risico’s hun kinderen online kunnen lopen', aldus Marjolijn Bonthuis, van Safer Internet Centre Nederland. 'Dat is positief en tegelijkertijd broodnodig als we de onderzoeksresultaten bekijken. Een kwart van de jongeren (27%) geeft bijvoorbeeld aan één of meerdere keren online te zijn lastiggevallen en bijna hetzelfde percentage geeft aan wel eens online gepest te zijn. We willen ouders vooral meegeven alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen online, zoals de opkomst van challenges en dreigbrieven die kinderen via WhatsApp kunnen ontvangen. Als ouders op de hoogte zijn, zijn ze een betere gesprekspartner voor hun kinderen en kunnen ze waar nodig anticiperen op vervelende gebeurtenissen.'

Zorgen over online activiteiten jongeren

Ouders zijn het meest bezorgd dat hun kind online content tegenkomt waar hij/zij nog niet aan toe is (58%). Ongeveer de helft van de ouders (51%) maakt zich in enige mate zorgen dat hun kinderen online lastig gevallen worden en vier op de tien dat ze gepest worden

(44%). Die zorgen zijn terecht, want bij meer dan een vijfde van de tieners is dit één of meerdere keren voorgekomen (respectievelijk 27% en 21%). Het onderzoek laat verder zien dat een derde van de ouders zich enige zorgen maakt over kettingbrieven met dreigementen (33%). Eenzelfde percentage van de jongeren geeft aan minstens één keer een kettingbrief met dreigementen te hebben ontvangen, zoals een dwingend WhatsApp-verzoek om geld over te maken om vervelende gevolgen te voorkomen.

Meisjes versus jongens

Meisjes hebben vaker dan jongens last van online zaken die niet door de beugel kunnen. Op alle vlakken – kettingbrieven met dreigementen (41% vs. 24%), lastig gevallen worden (32% vs. 21%), pesten (25% vs. 16%), content waarvan je schrikt (38% vs. 24%) – liggen meisjes meer onder vuur. Wat verder opvalt is dat de helft van de jongeren (50%) aangeeft meestal direct op een berichtje te willen reageren. Om geen bericht te hoeven missen, zorgen drie op de acht Nederlandse tieners (36%) er bovendien voor dat ze altijd internetverbinding hebben.