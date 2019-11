Facebook en Google Trackers verschijnen op pornosites

Dat staat in een studie van Microsoft, de universiteit van Carnegie Mellon in Pittsburgh en de universiteit van Pennsylvania. Wie dacht dat hij veilig was door ‘incognito’ te surfen, heeft het mis, zo blijkt.

Zo'n 22.484 pornosites werden door de onderzoekers onder de loep genomen. Met een speciale tool, de webXray, werd op zoek gegaan naar trackers. Maar liefst 93 procent van alle pagina’s worden gegevens van bezoekers bijgehouden en lekte deze door naar een derde partij. Zo bleek 74 procent van de sites uitgerust met trackers van Google en 10 procent met trackers van Facebook.

“Het lekken van gevoelige gegevens van internetgebruikers zou een gigantische rode vlag moeten zijn”, aldus onderzoekster Elena Maris in de krant The New York Times.

Volgens Google en Facebook zouden de verzamelde gegevens via pornosites niet gebruikt worden om marketingprofielen en gepersonaliseerde reclame mee op te stellen. Google beklemtoonde ook dat de trackers geen informatie doorgeven die de identiteit van iemand kunnen onthullen. Maar wat deze bedrijven mogelijk doen met browsegegevens van pornosites is een raadsel.