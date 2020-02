Is jouw bedrijf goed beveiligd tegen cybercrime?

Het aantal cyberaanvallen nam de afgelopen jaren sterk toe. In 2018 had 52 procent van de bedrijven op de een of andere manier last van cybercriminaliteit.

Veel bedrijven weten niet precies hoe goed ze beveiligd zijn tegen cybercrime en hoe ze zich tegen cyberaanvallen kunnen wapenen. Doe de test en lees onderstaande tips om de strijd aan te binden met cybercrime.

Ben je goed beveiligd?

Als je wilt weten hoe goed je beveiligd bent tegen cybercrime, kun je online een test doen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van de Cyber Risico Scan van de campagne Veilig Zakelijk Internetten (onder andere opgezet door het ministerie van Veiligheid en Justitie). Deze scan geeft je direct inzicht in je persoonlijke beveiligingsniveau van je website en bedrijfsnetwerk.

Wat voor soorten cybercrime zijn er?

Er zijn ontzettend veel verschillende soorten van cybercrime. Dit zijn de belangrijkste vormen:

● Virus. Dit is een klein programma dat een verstoring in je computer veroorzaakt. De gevolgen kunnen uiteenlopen van het vastlopen van je computer tot het wissen van je gehele harde schijf. Virussen komen meestal per e-mail binnen.

● Malware. Virussen behoren ook tot de verzamelnaam malware, maar malware is meer dan alleen virussen. Het beslaat alle software met een opzettelijke kwaadaardige werking.

● Phishing. Dit bestaat uit het lokken van mensen naar een valse website, bijvoorbeeld via e-mail of sms. De valse website is een kopie van de echte website, waardoor criminelen zo de inlognaam en het wachtwoord van het slachtoffer in handen krijgen.

● Ransomware. Ransomware is ook een vorm van malware. Hierbij blokkeren de cybercriminelen een computer en/of gegevens die erop staan. Vervolgens moet de gebruiker geld betalen om de computer en/of gegevens weer te kunnen gebruiken. Het advies luidt om in zo’n geval niet te betalen. Niet alleen beloon je zo criminelen, je hebt allesbehalve garantie dat je daadwerkelijk weer toegang krijgt.

Tips om je te beschermen tegen cybercrime

Stel een plan op

Stel samen met cybersecurity specialisten een plan op waarin je uiteenzet welke systemen je hebt, wie er allemaal toegang tot heeft en hoe je deze gaat beveiligen. Spreek dit uitgebreid door met je medewerkers, zodat ook zij precies op de hoogte zijn van hoe ze zich kunnen beschermen tegen eventuele gevaren.

Denk ook na over een plan mocht het onverhoopt toch misgaan, zodat je in ieder geval meteen actie kunt ondernemen. De kans is groot dat je je bestanden kwijtraakt als je slachtoffer wordt van een cyberaanval, dus maak regelmatig backups. Bijvoorbeeld in de cloud of op een harde schijf.

Neem een goed antiviruspakket

Dit ligt misschien voor de hand, maar je ziet te vaak dat mensen een beperkt antiviruspakket hebben. Een goede firewall en antivirussoftware geven veel malware geen kans. Zorg ervoor dat het pakket je gehele computer of laptop scant en ook zeker je e-mailprogramma.

Voer software-updates meteen door

Schuif jij het updaten van je software altijd voor je uit? Begrijpelijk, maar het is toch echt het beste om direct te updaten zodra je de melding krijgt. Software-updates zijn er vaak op gericht om de beveiliging te verbeteren en zorgen er zo voor dat je apparaten veilig blijven.

Kies sterke wachtwoorden

Met simpele wachtwoorden maak je het de cybercriminelen natuurlijk wel erg makkelijk. Stel sterke wachtwoorden in met zowel letters en tekens als symbolen. Gebruik het liefst zoveel mogelijk tekens: hoe meer tekens, hoe beter. Als je moeite hebt om je wachtwoorden te onthouden, kun je een wachtwoordmanager gebruiken. Ook belangrijk: verander alle wachtwoorden regelmatig.

Pas op met openbare wifi-netwerken

Wifi buiten de deur is een zegen, maar soms ook een vloek. Openbare wifi-netwerken zijn de perfecte doelwitten voor cybercriminelen. Controleer de netwerken die je gebruikt goed en doe nooit financiële transacties via een openbaar netwerk. Het beste is om je telefoon als hotspot te gebruiken.

Bescherm je klantendata

Veel cybercriminelen zijn uit op klantendata, dus bescherm deze gegevens goed. Heb je toch een lek? Dan ben je verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je dit niet doet, loop je het risico op een forse boete.

Sluit je computer en laptop helemaal af

Je computer of laptop in slaapstand zetten is misschien makkelijker, omdat je gelijk weer verder kunt zodra je er weer achter zit. Je apparaten helemaal uitzetten is echter een stuk veiliger.

Versleutel belangrijke bestanden

Mocht je echt belangrijke bedrijfsbestanden met gevoelige gegevens op je computer hebben staan, dan doe je er goed aan om deze te versleutelen. Zo bied je extra bescherming aan belangrijke gegevens.