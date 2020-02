Moeder ontmoet haar overleden dochtertje in virtual reality

In Zuid-Korea heeft een moeder haar overleden kind weer kunnen zien, die vier jaar geleden was overleden.

Het zevenjarig meisje Nayeon overleed in 2016 aan een zeldzame ziekte. Productiemaatschappij Munhwa Broadcasting Corporation wist het voor elkaar gekregen dat de moeder met een virtualrealitybril het virtuele personage van het overleden kind kon ontmoeten. Met speciale handschoenen kon ze haar ook aanraken en vasthouden.

De moeder was ten tijde van de ontmoeting erg emotioneel, maar ook gelukkig.

De reünie werd getoond in de documentaire I Met You.Te zien is hoe ze in in virtual reality samen de verjaardag van het meisje vieren. Aan het einde stopt de moeder haar nog één keer in bed, waarbij ze door de haren van haar overleden dochter streelt. Hierna veranderde het meisje in een vlinder die wegvliegt.