Coronacrisis gevaar voor privacy burgers

In bijvoorbeeld Israël kregen mensen de laatste dagen een waarschuwing op hun telefoon wanneer ze contact hadden gehad met iemand die bij de veiligheidsdiensten bekend stond als coronapatiënt.

In Nederland kunnen we ons ook bijna niet meer anoniem bewegen of een camerasysteem heeft ons opgemerkt. Gaan we dit weekend naar het strand, dan is de kans groot dat je wordt bespied door een drone.

De overheden in ons land zeggen nog geen gebruik te maken om jou via je telefoon te volgen, maar in Belgie, Oostenrijk en Slowakije gebeurt dat al wel.

Waakhond Bits of Freedom zet zich al lange tijd in voor de digitale vrijheid van de Nederlanders. Ook zei maken zich zorgen dat overheden tijdens deze crisis makkelijker over de privacygrens stappen.