Acties ACM zorgen voor extra beschikbaarheid mobiele nummers

Het aantal 06-nummers dat in gebruik is, ligt voor het eerst sinds jaren onder de 90%. Dat staat in de Monitor nummeruitgifte, die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert. Terughaalacties van de ACM van nummers die niet gebruikt werden, zullen in de toekomst zorgen voor extra ruimte in het aantal beschikbare 06-nummers.

De ACM deed onderzoek naar het gebruik van 06-nummers die werden uitgegeven aan telecombedrijven. Een deel van die nummers bleek ongebruikt op de plank te liggen. Op verzoek van de ACM hebben deze bedrijven 1.460.000 nummers teruggegeven. De nummers komen na een ‘afkoelperiode’ opnieuw beschikbaar voor uitgifte. Die periode voorkomt dat een nieuwe nummergebruiker gebeld wordt door mensen die de vorige nummergebruiker willen bereiken. Als deze nummers na een jaar afkoeling weer beschikbaar komen voor uitgifte zal het uitgiftepercentage voor het eerst sinds 2012 onder de 90% uitkomen.

Strenger toezicht op informatiediensten

Het aantal informatienummers en abonnee-informatienummers (voor het opvragen van telefoonnummers) dat in gebruik is, daalt al jaren. De ACM houdt scherp toezicht op het toekennen van deze nummers om ervoor te zorgen dat het juiste nummer wordt gebruikt voor de juiste dienst. In 2019 publiceerde de ACM de leidraad ‘Voorkomen misleiding bij doorschakeldiensten’. Hierin wordt beschreven waar advertenties voor doorschakeldiensten aan moeten voldoen om niet misleidend te zijn. Aanvragen voor 090x-nummers en 18xy-nummers, die gebruikt worden voor doorschakeldiensten, worden getoetst aan de hand van deze leidraad.

De rol van de ACM

De ACM beheert de voorraad van alle telefoonnummers in Nederland en kent op aanvraag nummers toe, zoals informatienummers, bedrijfsnummers en nummers die telecomaanbieders aan hun klanten kunnen geven. In de nummerplannen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bepaald welke nummerreeksen bestemd zijn voor welke toepassingen. Per categorie is er een beperkt aantal nummers beschikbaar. De ACM houdt toezicht op het gebruik van de nummers. De nummermonitor is een jaarlijkse monitor waarin de ACM de ontwikkelingen van de nummeruitgifte rapporteert. Het doel van dit rapport is om inzicht te geven in de beschikbaarheid van nummers, zodat de Minister van EZK tijdig kan inspelen op mogelijke tekorten en eventuele aanpassingen in een nummerplan kan doorvoeren.