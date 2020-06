SIDN: 6 miljoen .nl-domeinnamen geregistreerd

Het .nl-domein heeft donderdag 18 juni de mijlpaal van 6 miljoen geregistreerde domeinnamen behaald. Het 6 miljoenste domein is deyogiclub.nl en werd geregistreerd door Cindy Woesthuis van Act in Move Training, Coaching & Yoga in Neede. Het aantal registraties steeg de afgelopen maanden tijdens de coronacrisis dusdanig hard, dat de 6 miljoen .nl-domeinregistraties veel eerder werd gehaald dan op basis van de groeiontwikkeling werd verwacht. Het .nl-domein is het vijfde grootste landendomein ter wereld, 64% van alle Nederlandse websites is een .nl-website. Daarnaast is .nl ook een van de veiligste en meest succesvolle domeinen ter wereld.

Sinds 1986

Het allereerste .nl-domein werd op 1 mei 1986 geregistreerd door de grondlegger van .nl, Piet Beertema: cwi.nl. Het Centrum voor Wiskunde en Informatica heeft deze domeinnaam nog steeds in gebruik. Vanaf dat moment was .nl het eerste actieve landendomein buiten de Verenigde Staten. Een kleine 10 jaar later, op 31 januari 1996, nam SIDN het beheer van het .nl-domein over van het CWI. In eerste instantie konden alleen bedrijven een domeinnaam registreren, maar sinds 2003 is het voor iedereen mogelijk om een .nl-domeinnaam te registreren.

Dat bleek populair, want in datzelfde jaar nog werd de 1 miljoenste .nl-domeinnaam geregistreerd, 9 jaar later (in 2012) stond de teller al op 5 miljoen. Sindsdien vlakte de groei van het aantal domeinnamen af, waardoor het dus ongeveer 8 jaar heeft geduurd om de volgende miljoen-mijlpaal te behalen. Overigens is dit een wereldwijde trend: vrijwel alle bestaande domeinnaamextensies kenden een afvlakkende groei in deze periode. Redenen daarvoor zijn onder meer concurrentie van apps en social media en een verminderd belang van domeinnamen in het zoekalgoritme van zoekmachines. In Nederland speelt ook de hoge marktpenetratie een rol. Nederland heeft meer dan 1 domeinnaam per 2 inwoners en dat is extreem hoog. Jaarlijks worden er zo’n 850.000 nieuwe namen geregistreerd en ongeveer 800.000 weer opgeheven.

250.000 erbij

“Waar een klein land groot in kan zijn: per 3 Nederlanders is er een .nl-domeinnaam. Zo bekeken is er geen land ter wereld dat ons hierin overtreft,” zegt Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN. “De afgelopen maanden zagen we een enorme toename in het aantal registraties. Sinds Nederland in de ‘intelligente lockdown’ ging, zijn er meer dan 250.000 nieuwe .nl-domeinnamen geregistreerd. Dat is een niet eerder vertoonde stijging.”

Een deel van deze enorme toename in het aantal registraties is het gevolg van ondernemers die door de coronacrisis hun pijlen op online richtten. Meijer: “Steeds meer ondernemers – vooral horeca en retail - gingen de afgelopen maanden online. Zij deden dat bij voorkeur met een .nl-domeinnaam, vanwege hun lokale en regionale uitstraling.” Het aantal malafide websites dat inspeelde op de coronacrisis bleef in het .nl-domein beperkt, aldus Meijer: “We monitoren actief om fake webshops op te speuren en te bestrijden. Op een kleine piek aan het begin van de pandemie na, hebben we weinig corona-gerelateerde .nl-registraties door kwaadwillenden gezien.”

De meeste .nl-domeinnaamhouders bevinden zich in Amsterdam, maar de stadsregio’s van universiteitssteden Groningen, Enschede, Nijmegen en Eindhoven scoren eveneens opvallend hoog. Ook opvallend is dat een .nl-domeinnaam gemiddeld 16 karakters lang is, terwijl het gemiddelde van andere domeinen op 13 karakters ligt.

Veilig en stabiel

Meijer benadrukt dat de groei van .nl nooit zo groot was geweest zonder de samenwerking met registrars en partners. “Dankzij deze samenwerking hebben we een robuuste digitale infrastructuur kunnen opzetten die veiligheid en stabiliteit biedt. Deze infrastructuur heeft zich de afgelopen maanden weer eens bewezen, door al het extra verkeer dat we te verwerken kregen moeiteloos aan te kunnen. Ook heeft de samenwerking met derde partijen geleid tot een zeer breed scala aan hoogwaardige diensten waarmee we gebruikers nog beter van dienst kunnen zijn.”

Meijer heeft dan ook vertrouwen in de toekomst: “Hoe het .nl-domein zich verder ontwikkelt qua groei, is natuurlijk lastig te zeggen. Maar omdat we uit ervaring weten dat er aan het einde van ieder kwartaal altijd een piek in het aantal opheffingen is, kan het zomaar zijn dat we eind juni weer iets onder 6 miljoen zitten. Afgaande op de groeiontwikkeling tot nu toe, verwachten we dat we eind 2020 structureel boven de 6 miljoen .nl-domeinnamen blijven.”