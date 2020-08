Politie benadert personen om gevonden inloggegevens

Foto: The Digital Way

Strafrechtelijk onderzoek

In België loopt een strafrechtelijk onderzoek naar een cyberdelict. De politie Oost-Nederland heeft op verzoek van de Belgische collega’s een verdachte aangehouden in Oost-Nederland. In het onderzoek zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen en onderzocht. Hierop werden onder andere 50.000 mailadressen en wachtwoorden aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat de aangetroffen gegevens te linken zijn aan accounts bij webwinkels en online handelsplaatsen.

Mail namens de politie

De politie Oost-Nederland stuurt vandaag een mail naar de 50.000 mailadressen die gevonden zijn. In de mail wordt uitgelegd waarom de betrokkenen de mail ontvangen en wordt geadviseerd wachtwoord(en) te wijzigen. Het informeren van de 50.000 betrokkenen komt voort uit het Belgische onderzoek. Er loopt geen afzonderlijk onderzoek in Nederland.

Publiek-private samenwerking cybercrime teams

Elke eenheid van de nationale politie investeert op onderzoeken naar cybercriminaliteit. Er zijn cybercrimeteams die aan de hand van digitale sporen onderzoek doen naar verdachte(n) achter deze vormen van criminaliteit. Cybercriminelen zijn moeilijk op te sporen. Ze opereren vaak grensoverschrijdend en wisselen regelmatig van server. De politie werkt daarom bij de aanpak van cybercrime samen met veel partijen in binnen- en buitenland.