Waarop zal Apple zich onderscheiden met het nieuwe toestel?

De aankomende presentatie van het nieuwste iPhone model maakt dat de geruchten rondom het toestel sterk toenemen. Wat mogen we van deze telefoon verwachten? Op welke manier probeert Apple zich met haar nieuwe productserie te onderscheiden van de concurrentie? Enzovoorts. In dit artikel zoomen we in op de voordelen die de nieuwe iPhone van Apple jou als consument kan bieden. Wist je bijvoorbeeld dat de iPhone mogelijk 5G zal ondersteunen? Zo profiteer je straks van nog sneller internet in Nederland! Houd er rekening mee, dat nog niet volledig zeker is of deze functie ook direct naar Nederland komt.