Huawei kon mobielnetwerk KPN afluisteren

De krant wist de hand te leggen op een geheim intern rapport van KPN uit 2010 waaruit blijkt dat het Chinese bedrijf onbeperkt telefoongesprekken kon meeluisteren van onder meer ministers, minister-president Balkenende en Chinese dissidenten. Daarnaast had men inzicht in de database met afgetapte nummers.

In het rapport is te lezen dat KPN zich zorgen maakte over het voortbestaan wanneer dit zou uitlekker. Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen.’