WhatsApp, Facebook, Instagram onbereikbaar door configuratiefout

Whatsapp-gebruikers zeggen dat ze sinds ongeveer 17.45 uur geen berichten meer kunnen ontvangen of versturen. Het is op dit moment nog onbekend hoelang de storing gaat duren. Over de oorzaak van de wereldwijde storing is nog weinig bekend.

Via Twitter laat Facebook weten: ''We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.''

Veiligheidsexperts zeggen tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk wordt veroorzaakt door een interne fout. Volgens Brian Krebs, een Amerikaanse onderzoeksjournalist, gaat het om een DNS-probleem. Sabotage van binnenuit wordt niet uitgesloten, maar een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

Als gevolg van de storing ziet telecomprovider KPN een "abnormale stijging" van het bel- en sms-verkeer.