Consumentenbond: 'Tinder discrimineert op basis van leeftijd'

Voor het onderzoek meldden 528 mysteryshoppers in Nederland, Nieuw-Zeeland, de VS, Zuid-Korea, India en Brazilië zich aan voor Tinder Plus. Dat is de betaalde variant van de datingapp. De shoppers vulden hun persoonlijk gegevens in, waarna ze de opgegeven prijs deelden met de onderzoekers.

31 verschillende tarieven

In Nederland rekent Tinder de meeste verschillende tarieven (31). Daarna volgen Zuid-Korea (26) en Nieuw-Zeeland (25). Ook het verschil tussen het laagste (€3,77) en het hoogste tarief (€21,99) is in Nederland het grootst.Oudere tinderaars betalen meer dan jonge. Zo betalen Nederlandse gebruikers tussen de 30 en 49 jaar oud gemiddeld €16,77. Dat is bijna 2 keer zoveel als de € 8,47 die gebruikers van 18 tot 29 betalen.

Zorgelijk en fout

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De uitkomsten van dit onderzoek zijn zorgelijk. Het is hartstikke fout om oudere consumenten meer te laten betalen, want de dienst verandert niet door je leeftijd. Het is discriminerend en dat is verboden. Bovendien heb je er als consument geen weet van, want je hebt geen zicht op de prijs die andere consumenten aangeboden krijgen.’

Van Molenaar moet Tinder dan ook direct stoppen met discrimineren en openheid van zaken geven over hoe de prijs tot stand komt. ‘Het is volstrekt onduidelijk hoe die 31 verschillende prijzen tot stand komen. Vaststaat dat leeftijd een rol speelt, maar mogelijk spelen ook andere factoren een rol. Tinder moet duidelijkheid verschaffen over de werking van zijn algoritmes en consumenten gelijk behandelen.’

De Consumentenbond heeft de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens.