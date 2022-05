Nog altijd veel gevallen van Vriend-In-Noodfraude ondanks daling

In 2022 daalt het aantal aangiftes van Vriend-In-Noodfraude, ook wel bekend als WhatsApp-fraude. Toch gaat het nog regelmatig om enkele tientallen aangiftes per dag in heel Nederland. Daarmee loopt de schade, alleen al in de laatste drie maanden, in de tonnen. Dat blijkt uit een steekproef van enkele honderden aangiftes.

Het fenomeen Vriend-In-Noodfraude is niet nieuw en de laatste jaren is er al veel voor gewaarschuwd. Uit de aangiftes blijkt dat criminelen vaak verschillende vormen gebruiken om hun slachtoffers geld afhandig te maken. Zo gaat het niet altijd om een betaalverzoek, maar wordt soms ook om cadeaukaarten gevraagd van (online) winkels. De rode lijn is dat criminelen zich altijd voordoen als een kennis of familielid.

Stijging tijdens coronapandemie

Vooral in het begin van de coronapandemie nam het aantal aangiftes van Vriend-In-Noodfraude exponentieel toe. Waar veelvoorkomende criminaliteit zoals het aantal inbraken en winkeldiefstallen afnam, wisten veel criminelen de weg te vinden naar digitale misdaad. De schade liep hierbij in de miljoenen.

Wat is Vriend-In-Noodfraude?

Een vriend, familielid of andere bekende verstuurt een bericht dat hij dringend financiële hulp nodig heeft. De bekende zit bijvoorbeeld zogenaamd in het buitenland vast en is zijn geld, telefoon en papieren kwijt. Of hij heeft zijn telefoon per ongeluk in de wasmachine gedaan en kan daarom niet internetbankieren. Deze ‘bekende’ vraagt u om snel geld over te maken. Als u hieraan meewerkt, volgt er vaak een tweede verzoek. Achteraf blijkt het account van deze vriend gehackt te zijn. Het kan ook zijn dat de oplichter een vals account of een nieuw telefoonnummer gebruikte. De echte bekende in kwestie is zich van geen kwaad bewust. Deze vorm van fraude wordt ook wel Vriend-In-Noodfraude genoemd. Dit komt op WhatsApp verreweg het meeste voor maar kan ook plaatsvinden via e-mail, SMS, Snapchat en Telegram.