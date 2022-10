Politie weet met slim trucje gedupeerden ransomware-actie te helpen

De Nederlandse politie heeft een mooi succes geboekt in de bestrijding van ransomware. Met ransomware houden criminelen computerbestanden in gijzeling. Slachtoffers moeten losgeld betalen om weer toegang tot hun bestanden te krijgen. 'Donderdagavond wist de politie tijdens een gerichte actie meer dan 150 decryptiesleutels van ransomware-groep Deadbolt te bemachtigen door een trucje met de bitcoinbetalingen', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Betaling weer ingetrokken

De politie heeft de betalingen verstuurd, de decryptiesleutels ontvangen en daarna de betalingen weer ingetrokken. Met deze sleutels kunnen bestanden zoals dierbare foto’s of administratie weer ontgrendeld worden, zonder dat het de slachtoffers geld kost.

Cybercrime

De actie volgde na een tip van het cybersecuritybedrijf Responders.NU over een methode om decryptiesleutels te bemachtigen. Dankzij die tip zijn Nederlandse cybercrimeteams van de politie in samenwerking met Responders.NU erin geslaagd om alle Nederlandse slachtoffers die aangifte hebben gedaan, aan een sleutel te helpen. Voor alle andere landen die hun aangiftes hebben gedeeld is bijna 90% van de slachtoffers aan een sleutel geholpen.

Meerdere partijen ingezet

De politie kreeg voor deze actie hulp van diverse andere partijen: het Openbaar Ministerie, Europol, de Franse nationale politie en Franse Gendarmerie. 'Naast de hulp aan slachtoffers is deze actie een pijnlijke klap voor Deadbolt: door deze zwakke schakel bij de criminelen moesten zij in allerijl hun systeem stilleggen. Ook zal voor hen duidelijk zijn dat ze goed in het vizier zijn bij de internationale opsporingsdiensten: pogingen om de criminele winsten weg te sluizen zal niet zonder risico zijn', aldus de politie.

Deadbolt

Deadbolt heeft wereldwijd meer dan 20.000 apparaten van QNAP en Asustor versleuteld, waarvan ten minste 1.000 in Nederland. Deze zaak illustreert hoe de politie werkt aan een brede bestrijding van cybercrime: het verstoren en dwarsbomen van criminelen en het helpen van slachtoffers. Helaas kunnen niet alle sleutels direct terug naar de slachtoffers. Soms is hun identiteit niet bekend en lastig te achterhalen, omdat lang niet iedereen aangifte doet.

'Aangifte doen helpt'

'Deze actie laat duidelijk zien dat aangifte doen helpt: slachtoffers die aangifte hebben gedaan kregen prioriteit. Hierdoor hebben wij hun sleutels als eerste bemachtigd, voordat de paniek bij de ransomware-groep toesloeg. Alle Nederlandse aangevers hebben we diezelfde avond nog benaderd met het goede nieuws en geadviseerd hoe ze herhaling kunnen voorkomen', aldus Matthijs Jaspers van het cybercrimeteam politie.