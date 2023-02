Drie mannen aangehouden in onderzoek naar grootschalige internationale datadiefstal en datahandel

De verdachten zijn een 21-jarige man uit Zandvoort (hoofdverdachte), een 21-jarige man uit Rotterdam en een 18-jarige man zonder vaste woon en verblijfplaats. Twee van de verdachten zijn na hun aanhouding direct in alle beperkingen gegaan, wat betekent dat zij alleen contact mochten hebben met hun advocaat. Vanwege deze maatregel en om het onderzoek niet te verstoren, zijn de aanhoudingen niet eerder bekendgemaakt.

Duizenden bedrijven slachtoffer

Het cybercrimeteam is het onderzoek gestart in maart 2021 naar aanleiding van een aangifte van datadiefstal en afdreiging bij een groot Nederlands bedrijf. Gaandeweg het onderzoek is duidelijk geworden dat vermoedelijk duizenden kleine en grote bedrijven én instellingen, zowel nationaal als internationaal, de afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden van computervredebreuk (hacken) en vervolgens diefstal en heling van data. Tientallen miljoenen privacygevoelige persoonsgegevens zijn als gevolg van deze diefstal en handel in handen van criminelen gekomen.

Geraffineerd

Het onderzoek van de recherche geeft zicht op een zeer geraffineerde werkwijze. Nadat illegaal toegang is verkregen tot de data op de systemen van de getroffen bedrijven, krijgen deze bedrijven een dreigend bericht per email met de mededeling dat ze moeten betalen in bitcoins. Betaalt een bedrijf niet, dan wordt gedreigd de digitale infrastructuur van het bedrijf te vernielen of de gegevens openbaar te maken. Veel bedrijven hebben zich gedwongen gevoeld om te betalen in de hoop hun data te beschermen. De totaalschade voor bedrijven loopt in de vele miljoenen. Voor tot dusver bekend, is het geëiste losgeld per bedrijf daarbij opgelopen tot meer dan 100.000 euro een uitschieter naar meer dan 700.000 euro. Bovendien is in veel gevallen de gestolen data alsnog online verkocht, ook al hebben de getroffen bedrijven betaald. De hoofdverdachte heeft vermoedelijk in de afgelopen jaren een crimineel inkomen gehad van 2,5 miljoen euro.

Privacygevoelige gegevens

Als gevolg van deze werkwijze zijn tientallen miljoenen privacygevoelige gegevens van mensen in handen van criminelen gekomen. Het gaat daarbij niet alleen om namen, adressen en telefoonnummers. Denk daarbij ook aan geboortedata, bankrekeningnummers, creditcards, wachtwoorden, kentekens, BSN-nummers of paspoortgegevens. Allemaal zeer privacygevoelige informatie. Informatie die goud waard is voor criminelen. Zoals eerder ook al is gezien in het onderzoek naar een 25-jarige verdachte uit Almere die wordt verdacht van diefstal en handel van persoonsgegevens van de Geburen Info Service GmbH (GIS) dat kijk- en luistergelden voor Oostenrijk int. Daarbij zijn vermoedelijk de gegevens van alle inwoners van Oostenrijk buit gemaakt en te koop aangeboden.

Impact

De impact voor de getroffen bedrijven is enorm. Het gaat daarbij niet alleen om financiële schade, maar ook om imagoschade en alle extra inspanningen om systemen weer te herstellen. Ook bedrijven die hun beveiliging goed op orde hebben, kunnen door dit soort feiten worden getroffen. Daarbovenop komen nog de gevolgen voor de mensen bij deze bedrijven op persoonlijk vlak. Zij voelen zich verantwoordelijk voor iets wat vaak buiten hun schuld om is gebeurd. Zo heeft een medewerker van een getroffen bedrijf aan de politie uitgelegd hoe hij voortdurend angst heeft dat de buitgemaakte data alsnog wordt verhandeld en bang is voor persoonlijke bedreiging als gevolg van praten met de politie.

Samenwerking

Het cybercrimeteam heeft in het onderzoek hulp gehad van andere politie-eenheden en diverse internationale opsporingsdiensten. Het gaat dan ook niet alleen om bedrijven in Nederland die het slachtoffer zijn geworden van datadiefstal- en handel, maar ook internationale bedrijven zijn gedupeerd. De bedrijven en andere instanties die vermoedelijk slachtoffer zijn geworden, zijn heel divers en komen voor in nagenoeg alle denkbare branches; van horeca, opleidingsinstituten, webshops tot aan softwarebedrijven, sociale media en instellingen die behoren tot de vitale infrastructuur.