71% Nederlanders vindt leven beter zonder social media

Van de 1243 respondenten was 19,0% stellig overtuigd dat we beter af zouden zijn zonder sociale netwerken. Een groter deel, 52,2%, ziet wel voordelen in social media, maar is desondanks van mening dat een leven zonder deze platforms beter zou zijn. Slechts 16,6% vindt dat de voordelen van social media opwegen tegen de nadelen, terwijl 12,2% geen duidelijke mening had.

Opvallend is de houding van jongvolwassenen (18-34 jaar) ten aanzien van social media. Een overweldigende 76,51% van deze groep gelooft in een beter leven zonder deze platforms. Onder de groep 55-plussers, die pas op latere leeftijd kennismaakten met sociale media, deelt ook een meerderheid van 64,17% deze mening.

Bij de vergelijking tussen mannen en vrouwen blijkt dat vrouwen, met 73,17%, iets vaker van mening zijn dat de samenleving beter af zou zijn zonder social media, tegenover 69,65% van de mannen.

Er zijn geen specifieke data beschikbaar voor kinderen tot 18 jaar. Toch waarschuwt Marijn Jurriaans, NVO Orthopedagoog Generalist, voor de invloed van sociale netwerken op jongeren: "Jonge tieners ondervinden in toenemende mate problemen door afleidende en schokkende content, gedreven door algoritmes.”

De resultaten worden bevestigd door het Jongerenonderzoek 2023, waaruit blijkt dat 62% van de jongeren zichzelf als verslaafd aan social media beschouwt. Dit percentage is zelfs hoger voor de jongste groep van 15 tot 21 jaar. Bovendien rapporteert 30% van de jongeren negatieve gevoelens zoals onzekerheid, verdriet of depressie na het gebruik van sociale media.