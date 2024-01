Schade datingfraude méér dan 7 miljoen euro in 2023, 75% meer dan jaar eerder

Volgens de Fraudehelpdesk hebben in 2023 maar liefst 494 mensen aangifte gedaan van datingfraude, waarvan 264 mensen ook financiële schade hebben geleden. De totale schade als gevolg van datingfraude in 2023 bedraagt € 7.644.870,-. Dit is een stijging van ruim €3.000.000 ten opzichte van 2022, toen de schade € 4.381.565 bedroeg. Het gemiddelde schadebedrag per persoon in 2023 is ongeveer € 30.000. Een opmerkelijk punt bij datingfraude is de (relatief) nieuwe tactiek van beleggingsfraude, waarbij de fraudeur niet direct om geld vraagt, maar het slachtoffer subtiel overhaalt te investeren in nep-beleggingen. Deze truc draagt mede bij aan de toename van het totale schadebedrag.

In het kader van Safer Internet Day slaat Tinder de handen ineen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudehelpdesk en Slachtofferhulp Nederland om datingfraude te bestrijden. Zij lanceren een campagne die online daters bewustmaakt van de signalen van datingfraude en informatie geeft om zichzelf beter te beschermen online.

Leer de signalen kennen

Een van de kenmerken van online datingfraude is het gebruik van een nepprofiel om geld of persoonlijke gegevens los te krijgen. Door bewust te zijn van mogelijke signalen van datingfraude kunnen oplichtingspraktijken worden voorkomen. In de campagne krijgen gebruikers van Tinder tips over het herkennen van online oplichters:

Controleer de naam en/of foto van de persoon in een online zoekmachine. Geen hits op de naam? Dit kan een indicatie zijn dat het niet om een echt persoon gaat. Heb je de foto's van je match op verschillende websites gevonden? Dit kan ook een indicatie van fraude zijn. Vraag je date om een videogesprek. Weigert de persoon om via video te communiceren of elkaar in het echt te ontmoeten, dan kan dit een indicatie zijn dat het een nepprofiel is. Vertel je vrienden en familie over de persoon met wie je contact hebt en luister naar hun mening. Advies van anderen kan voorkomen dat emoties de overhand krijgen. Stuur de persoon geen geld of cadeaubonnen en ga geen financiële transacties aan.

In-app campagne Tinder

Om meer bewustzijn te creëren over datingfraude ontvangen Tinder-gebruikers tips via een in-app Swipe Card (zie afbeelding hieronder). Deze Swipe Card leidt hen naar www.hetccv.nl/datingfraude voor nog meer tips. Zo leren de Tinder-gebruikers hoe ze datingfraude kunnen herkennen en zichzelf online beter kunnen beschermen. De in-app voorlichtingscampagne van Tinder is zichtbaar voor alle Tinder-gebruikers in Nederland en loopt van 6 februari tot 30 juni 2024. Mick Claessens, CCV-adviseur online fraude benadrukt: "We waarderen het dat Tinder haar gebruikers waarschuwt voor datingfraude op het eigen platform, omdat we weten hoe groot de impact op slachtoffers kan zijn".

Fraudedetectie

"Tinder heeft een uitzonderlijk team met veel ervaring in het detecteren van frauduleus gedrag, waaronder spam," zegt Rory Kozoll, SVP van Product Integrity bij Tinder. "Fraudedetectie is slechts een van de vele inspanningen die we leveren om potentiële frauduleuze accounts te verwijderen. Het is iets waar we in blijven investeren. Door tegelijkertijd te investeren iin innovatieve online tools, voegen we ook een niveau van veiligheid en vertrouwen toe voor gebruikers.”