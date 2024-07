'Atleten en toeschouwers moeten zich bewust zijn van cyberdreigingen tijdens de Spelen'

'Eerdere olympische evenementen hebben cyberaanvallen gekend, wat de noodzaak onderstreept om de digitale veiligheid voor Parijs 2024 te versterken'Laldus Krämer. 'Overheden en bedrijven moeten effectieve technische maatregelen nemen om hun digitale beveiliging te versterken om potentiële dreigingen zoals DDoS-aanvallen en malware te identificeren en deze op tijd te stoppen.'

Krämer: 'Ook moeten overheidsinstanties en bedrijven zich ervoor inzetten om zowel atleten als toeschouwers bewuster te maken van cyberdreigingen. Goede voorlichting over de tactieken die cybercriminelen gebruiken zorgt ervoor dat ze zich bewuster worden van cyberrisico’s zoals phishing en smishing, en voorzichtig zijn met het scannen van QR-codes die cybercriminelen gebruiken om mensen op te lichten.'

Volgens Krämer moeten mensen die de Spelen nog willen bezoeken alert zijn op de verkoop van kaartjes op de zwarte markt en online scams die goedkope kaartjes beloven. 'Mensen moeten altijd controleren of de verkoper legitiem is en zich bewust zijn dat oplichters hen kunnen bereiken via sms of sociale media. Ze moeten sceptisch zijn bij beloftes van last minute kaartverkoop waarbij onmiddellijke actie wordt gevraagd, aangezien dit waarschijnlijk scams zijn. Bij het gebruik van QR-codes moeten mensen ervoor zorgen dat ze hun code alleen op een legitieme site genereren en hun code verifiëren bij de aanbieder.'