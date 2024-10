Mobiel dataverbruik 37 keer hoger in tien jaar tijd

Nederlanders met een mobiel telefoonabonnement maken gemiddeld zo’n 8,7 GB (gigabyte) aan data per maand op. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Tien jaar geleden had de gemiddelde smartphonegebruiker nog genoeg aan 0,23 GB. Het mobiele dataverbruik is dus maar liefst 37 keer hoger geworden. Lucy Maduro, telecom-expert bij UnitedConsumers, vergelijker op het gebied van smartphones en mobiele abonnementen: “We zien dat consumenten daarom massaal voor mobiele abonnementen met steeds grotere bundels kiezen.

Grotere en snellere netwerken

De stijging van het mobiele dataverbruik is voor een groot deel te verklaren door de verbetering van de mobiele netwerken, zegt expert Lucy Maduro van UnitedConsumers. Tien jaar geleden bestond 4G nog maar net. Een groot verschil met nu: inmiddels zijn de nieuwe frequenties van het 5G-netwerk uitgerold. “De netwerken zijn groter, beter en sneller geworden. Daardoor is deze stijging van het dataverbruik mogelijk”, aldus Maduro.

Apps met hoog dataverbruik

Verder valt het op dat er meer data verbruikt wordt bij het gebruik van een aantal populaire apps. “Apps die video afspelen kosten het meeste data,” zegt Lucy Maduro. “Denk aan de streamingsdienst Netflix, maar ook de social media apps TikTok en Instagram.”

Consumenten kiezen massaal voor grotere bundels

Door het stijgende dataverbruik worden mobiele abonnementen met grote databundels steeds populairder bij consumenten. Dit blijkt uit gegevens van UnitedConsumers Mobiel. In 2020 had twee op de drie mensen nog een bundel van 5 GB of minder. Nu maakt slechts 22 procent gebruik van een relatief kleine internetbundel met maximaal 5 GB. 59 procent van de consumenten heeft in plaats daarvan in 2024 een mobiel abonnement met meer dan 10 GB.