'Als social media het laten afweten kunnen mensen ook zelf iets doen tegen online haat'

De richtlijnen van Meta (Instagram, Facebook en Threads) gaan veranderen in de Verenigde Staten. Niet alleen wordt het verspreiden van desinformatie makkelijker, er worden ook specifiek richtlijnen rondom haatspraak gewijzigd die gaan over lhbtiqa+-personen, vrouwen en mensen van kleur. Dit zegt Djoeke Ardon van Movisie.

Zo is het bijvoorbeeld nog steeds verboden om mensen 'mentale problemen' toe te dichten, maar is een specifieke uitzondering gemaakt voor lhbtiqa+-personen. Het was verboden om vrouwen te vergelijken met huishoudelijke objecten en personen van kleur met 'boerderij objecten', maar die regels in de VS zijn geschrapt en vanaf nu is het toegestaan om te discussiëren over het excluderen van vrouwen en lhbtiqa+-personen uit bepaalde beroepen.

De online wereld is onderdeel van het gewone leven, en kunnen we er niet los van zien. Met de verandering van deze richtlijnen in de VS gaan de levens van heel veel vrouwen, lhbtiqa+-personen en mensen van kleur nog veel lastiger worden. Activisme wordt lastiger, werken wordt lastiger, het sociale leven wordt lastiger. En deze groepen hadden al disproportioneel veel last van online haat, discriminatie en seksisme.

Zelf iets doen aan online haat

Mochten de sociale media platforms het ook in Nederland straks af laten weten dan kunnen we als burgers, sociaal professionals, ouders, docenten we zelf wel iets doen aan online haat. Erken bijvoorbeeld de impact. Weet hoe je een slachtoffer kan doorverwijzen. En zorg voor kennis over gender- en diversiteitssensitief zijn. Die kennis is nu nog belangrijker dan die al was. Denk ook na over hoe je online ingrijpt.

Ook het ingrijpen als actieve omstander is belangrijk. Kennisplatform Inclusieve Samenleving en Movisie bieden veel informatie over hoe je kunt ingrijpen bij online discriminatie en hoe mensen kunnen helpen bij het tegengaan, prebunken en debunken van desinformatie over lhbtiqa+-personen.