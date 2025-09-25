Primaire systemen OM hersteld na afkoppelen vanwege kwetsbaarheden in Citrix-systemen

Na het afkoppelen van alle systemen van het Openbaar Ministerie (OM) van het internet op 17 juli vanwege kwetsbaarheden in Citrix-systemen, heeft het OM, in zeer nauwe en prettige samenwerking met de ketenpartners, gewerkt aan het herstel van de digitale systemen. 'Inmiddels werken alle applicaties die het strafrechtproces ondersteunen weer', zo meldt het OM donderdag.

Koppelingen met applicaties ketenpartners zijn hersteld

Ook alle koppelingen met applicaties van ketenpartners zijn hersteld: met deze koppelingen kan het OM weer digitaal gegevens uitwisselen met ketenpartners waaronder de politie, het CJIB en de Rechtspraak. 'Met dit herstel lopen de reguliere werkprocessen in de strafrechtketen weer zoals voorheen', aldus het OM.

Fysiek achterstanden nog wegwerken

De gevolgen van de ICT-verstoring zijn echter nog niet ten einde. Omdat applicaties in de tussenliggende periode offline waren, zijn er digitale en fysieke achterstanden ontstaan op de OM-onderdelen. Ook kunnen medewerkers nog niet thuiswerken en werken sommige bedrijfsvoeringsapplicaties nog niet optimaal. Het OM doet er nu alles aan om deze achterstanden weg te werken.

Bewondering en waardering

Rinus Otte, voorzitter van het College van procureurs-generaal: “Ondanks de digitale beperkingen van de afgelopen periode heeft het strafproces doorgang gevonden: dat kon alleen dankzij de geweldige inzet van onze ketenpartners en OM-medewerkers. Het College heeft grote bewondering en veel waardering voor de manier waarop dit gezamenlijk is opgepakt.”