Industriële omzet opnieuw gestegen, maar tekort personeel nog steeds grote belemmering

Ondernemers zien het tekort aan personeel als één van de grootste belemmeringen. Dat meldt het CBS in het kwartaalbeeld industrie. De industriële omzet binnen Nederland nam toe met 9,3 procent, terwijl de groei van de buitenlandse omzet 5,2 procent bedroeg. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het zevende kwartaal op rij; ditmaal met 3,2 procent.

Grote omzetgroei in aardolie-industrie

In alle hoofdbranches nam de omzet in het tweede kwartaal van 2018 toe. De omzet groeide het meest in de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie met 11,3 procent. Binnen deze hoofdbranche behaalden voornamelijk de aardolieproducenten zowel binnen als buiten Nederland een stevige jaar-op-jaargroei (27,5 procent). De afzetprijzen stegen in de aardolie-industrie ook het meest: 27,8 procent. In de andere deelbranches van de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie nam de omzet toe, maar minder fors dan in de aardolie-industrie.



Van alle hoofdbranches in de industrie groeide de voedings- en genotmiddelenindustrie met 1,1 procent het minst. Hoewel de omzetten van de voedingsmiddelenindustrie (-0,3 procent) en de tabaksindustrie (-5,3 procent) krompen, kwam de omzetontwikkeling in de gehele hoofdbranche wel positief uit door een stijging voor de producenten van dranken (18,5 procent).

Tekort aan personeel nog steeds grote belemmering in industrie

Eerder berichtte het CBS al dat het producentenvertrouwen in de industrie positief is, maar daalt.

Bedrijven zien, net als vorig kwartaal, het tekort aan personeel als één van de grootste belemmeringen in de industrie. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 21 procent van de producenten aan dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Een jaar eerder was dit nog 14 procent. Dat het aantrekken van personeel lastiger is geworden, is ook zichtbaar in het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het tweede kwartaal stonden meer dan 22 duizend vacatures open. Hiermee is het aantal openstaande vacatures met 6 duizend gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.