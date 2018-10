Meer ritten Nederlandse vrachtauto’s van en naar VK

Europese vrachtauto’s reden in 2017 bijna 3,5 miljoen keer van en naar het Verenigd Koninkrijk. Van die ritten werden er 237 duizend gemaakt door Nederlandse vrachtauto’s. Dat was 1,8 procent meer dan in 2016. Dit meldt het CBS.

Buitenlandse vrachtauto’s maakten vorig jaar minder ritten met goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Ten opzichte van 2016 daalde het aantal met 4,3 procent. Nederlandse vrachtauto’s maken, na Britse, Poolse en Ierse, de meeste ritten van en naar het Verenigd Koninkrijk.

De stijging van het aantal beladen ritten van Nederlandse vrachtauto’s komt geheel voor rekening van de ritten tussen het Verenigd Koninkrijk en landen buiten Nederland. Vanuit en naar Nederland daalde het aantal ritten in 2017 met 1,4 procent.

Meeste ritten uit VK naar Ierland

Ierland was in 2017 de belangrijkste bestemming van Europese vrachtauto’s voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk, met een aandeel van ruim 26 procent. Op het Europese vasteland waren dat Frankrijk en Duitsland, met een aandeel van respectievelijk bijna 17 en ruim 13 procent. Nederland was de vierde bestemming van Europese vrachtauto’s die met goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk vertrokken.

MOE-landen

Vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen) vervoeren steeds meer goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk. Tussen 2008 en 2017 is het aandeel vervoerd gewicht verdubbeld van 22 procent tot 44 procent. Van elke 10 ritten met goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk werden er in 2017 4 gemaakt met een vrachtauto uit Midden- en Oost-Europa.

Bilateraal transport

Het grensoverschrijdende wegvervoer door Europese vrachtauto’s van en naar het Verenigd Koninkrijk bestaat voor bijna twee derde uit bilateraal transport, waarbij de goederen van of naar het eigen land worden getransporteerd. Voor Nederlandse vrachtauto’s lag dit aandeel met 70 procent van het vervoerde gewicht hoger dan gemiddeld. Vrachtauto’s uit Midden- en Oost-Europa vervoeren juist meer van en naar andere landen dan het eigen land. Van alle goederen die vrachtauto’s uit MOE-landen in het Verenigd Koninkrijk in 2017 hebben geladen en gelost, was 29 procent afkomstig uit of bestemd voor eigen land.