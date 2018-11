iDEAL noteert 2 miljardste betaling

Deze maand werd de 2 miljardste iDEAL-betaling gedaan. Waar 13 jaar nodig waren voor de eerste miljard iDEAL-betalingen, is het tweede miljard betalingen in minder dan 3 jaar gehaald

Black Friday piekdag voor iDEAL

Per dag worden gemiddeld 1,5 miljoen iDEAL-betalingen gedaan. De jaarlijkse piekdag voor iDEAL valt op Black Friday, de koopjesdag die uit de VS naar Europa is overgewaaid. Vorig jaar werden op Black Friday 2,4 miljoen iDEAL-betalingen geteld. Komende vrijdag worden ongeveer 3,5 miljoen betalingen verwacht.

‘Samen voor de Voedselbank’

Tijdens de komende winkel- en feestdagen vallen veel mensen buiten de boot, zoals mensen die op een voedselbank zijn aangewezen. Daarom komen in december vier regionale omroepen gezamenlijk in actie. Onder de noemer ‘Samen voor de Voedselbank’ houden L1 (Limburg), Omroep Brabant, RTV Drenthe en RTV Oost (Overijssel) de eerste helft van december acties om zoveel mogelijk levensmiddelen in te zamelen voor voedselbanken in hun regio.

Currence iDEAL, de merk- en producteigenaar van iDEAL, zal aan deze acties bijdragen door de komende tijd enkele duizenden voedselpakketten te schenken aan de voedselbanken in de genoemde regio’s en aan de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland.

Caroline van der Graaf van Voedselbanken Nederland nam een cheque voor de eerste duizend voedselpakketten in ontvangst: “Met deze gift aan Voedselbanken Nederland, bij de tweemiljardste iDEAL-betaling, kunnen wij honderd gezinnen een heel jaar lang elke week van een voedselpakket voorzien; wat een hartverwarmend cadeau!”