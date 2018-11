Minder mensen in de bijstand

Eind september 2018 telde Nederland 439 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren deed zich in alle leeftijdsgroepen een daling voor. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond houdt de daling aan. De instroom van Syriërs in de bijstand is sterk afgenomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Ook daling bij 45-plussers

Voor het eerst in bijna tien jaar zijn er minder 45-plussers in de bijstand dan een jaar eerder. Het gaat om een lichte daling: duizend personen. Eind september 2018 kwam het aantal bijstandsontvangers van 45 jaar of ouder hiermee uit op 233 duizend. Bij de jongere leeftijdsgroepen is al langer een daling zichtbaar. Het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand nam voor het vierde kwartaal op rij af, het aantal 27- tot 45-jarigen voor het zevende kwartaal.

De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd remt de uitstroom van 45-plussers. Bijstandsontvangers moeten langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verlaten voor pensioen. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.

Aanhoudende daling zowel bij Nederlandse als migratieachtergrond

Voor het derde kwartaal achtereen zijn er, vergeleken met een jaar eerder, zowel minder bijstandsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond als met een migratieachtergrond. Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond daalt sinds drie kwartalen. Onder degenen met een Nederlandse of westerse achtergrond daalt het aantal al langer.

De instroom in de bijstand van immigranten met een vluchtelingenstatus heeft de ontwikkeling de afgelopen jaren sterk beïnvloed. Deze instroom is sterk afgenomen. In de eerste helft van 2018 zijn bijvoorbeeld 3 800 Syriërs de bijstand ingestroomd, terwijl er in dezelfde periode 3 600 de uitkering verlieten. In de eerste helft van 2017 ging het nog om een instroom van ruim 13 duizend tegen een uitstroom van 5 500.