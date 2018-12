Meer huishoudens met inkomen boven 50.000 euro

In 2017 hadden ruim een half miljoen huishoudens, 6,7 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland, een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50 000 euro. Dit waren er 120 duizend meer dan in 2013,

toen het nog ging om bijna 400 duizend huishoudens een inkomen in deze orde van grootte (5,3 procent van de huishoudens). Dit meldt het CBS naar aanleiding van de publicatie van de vernieuwde visualisatie Verdeling van het inkomen.

Van de huishoudens met een gestandaardiseerd inkomen van meer dan 50 000 euro beschikten er 55 duizend in 2017 over meer dan een ton. Ook dit aantal is ten opzichte van 2013 toegenomen, en wel met 12 duizend huishoudens. Doordat het in 2014 gunstig was om inkomen uit aanmerkelijk belang fiscaal te verzilveren, lag het aantal inkomens boven een ton in dat jaar met 67 duizend op z’n hoogst.

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen (het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft), gecorrigeerd voor grootte en samenstelling van het huishouden. Alle inkomens worden herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Naarmate er meer leden zijn in een huishouden, zijn de correctiefactoren hoger. Een echtpaar met een besteedbaar inkomen van 68 500 euro komt bijvoorbeeld na standaardisatie uit op 50 000 euro, terwijl een eenpersoonshuishouden met een inkomen van 50 000 euro ook na standaardisatie een inkomen heeft van 50 000 euro.

Zelfstandigen het vaakst een hoog inkomen

Van de huishoudens met een zelfstandige had 20 procent in 2017 een inkomen van meer dan 50 000 euro. Bij werknemers kwam dit bij 7 procent van de huishoudens voor. Onder uitkeringsontvangers komt een inkomen van 50 000 euro of meer nauwelijks (0,2 procent) voor. Ruim 4 procent van de pensioenhuishoudens kon daarentegen wel beschikken over een dergelijk inkomen.