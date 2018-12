VEH: Nederlanders nog net positief over de woningmarkt

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat er binnen nu en drie jaar een crisis uitbreekt met dalende huizenprijzen tot gevolg. Veel mensen laten zich hier niet door beïnvloeden in het realiseren van hun woonplannen, slechts een kwart van hen geeft aan dit wel te doen. “Het aantal Nederlanders dat het geen gunstig moment vindt om een huis te kopen is het afgelopen jaar fors toegenomen van 22% tot 45%”, aldus Maud Weide belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis.

Hoge prijzen, kleine keuze

De enorm gestegen huizenprijzen – waar voorlopig nog geen einde aan lijkt te komen - en de steeds verder afnemende keuzemogelijkheden in koopwoningen zijn de belangrijkste redenen waarom men het een ongunstig moment vindt om nu een woning te kopen. “De huizenprijzen zijn zo hoog dat mensen het gevoel krijgen ook voor lucht te betalen”, zegt Weide.

Over de Eigen Huis Marktindicator

De Eigen Huis Marktindicator die het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt meet, is met een score van 102 in november nog net positief te noemen. De indicator is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 10 punten gedaald. Bij 100 punten is de stemming neutraal. De Eigen Huis Marktindicator is gebaseerd op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK.