Export landbouw ruim 90 miljard euro in 2018

De export van landbouwgoederen in 2018 wordt geraamd op 90,3 miljard euro. Dit is 0,2 procent meer dan in 2017. De toename is lager dan in 2017 (ruim 6 procent) en 2016 (ruim 4 procent). Dat melden het CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nederland is met 90,3 miljard euro de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen van de wereld, na de Verenigde Staten. Landbouwgoederen zijn goed voor bijna een vijfde van de totale Nederlandse goederenexport (18,2 procent in 2018). De landbouwexport is voor 72,4 procent van Nederlandse makelij.

De import van landbouwgoederen wordt voor 2018 geraamd op 61,4 miljard euro en dat is 0,5 procent meer dan in 2017. Het landbouwhandelsoverschot komt uit op 28,8 miljardeuro, iets lager dan een jaar eerder. Dit is bijna 58 procent van het totale goederenhandelsoverschot.

Prijsontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij de geringe waardegroei van de in- en uitvoer. De import en de export groeien namelijk allebei in volume, maar deze groei wordt vrijwel tenietgedaan door prijsdalingen. In 2017 waren de prijzen zowel bij de import als de export nog aanzienlijk hoger dan een jaar eerder.

Sierteelt, zuivel, vlees, groenten en fruit meest uitgevoerd

Sierteelt, zoals bloemen, planten, bloembollen en boomkwekerijproducten, had in 2018 met 9,2 miljard euro de hoogste exportwaarde. De exportwaarde van sierteelt was circa 3 procent hoger dan in 2017. Zuivel en eieren (8,5 miljard euro), vlees (8,1 miljard), groenten (6,6 miljard) en fruit (6,0 miljard) staan ook in de top vijf van meest uitgevoerde landbouwgoederen in 2018. De exportwaarde van fruit was circa 8 procent hoger dan in 2017. De fruitexport is wel voor ruim drie kwart wederuitvoer van fruit dat in andere landen dan Nederland geproduceerd is, terwijl de landbouwexport als geheel dus voor bijna drie kwart van Nederlandse makelij is.



Van de belangrijkste producten nam de exportwaarde bij bereidingen van graan, meel en melk relatief het meest toe: circa 12 procent. Zo is in vergelijking met 2017 onder andere de export van babymelkpoeder naar China sterk gegroeid. Het is nu het belangrijkste exportproduct naar dat land.