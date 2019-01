Consumptie huishoudens 2 procent hoger in november

Consumenten hebben in november 2,0 procent meer besteed dan in november 2017, meldt het CBS. De groei is wat hoger dan in de voorafgaande maand. In november 2018 hebben consumenten vooral meer uitgegeven aan duurzame goederen.

Consument geeft vooral meer uit aan huishoudelijke apparaten

Consumenten hebben bijna 3 procent meer uitgegeven aan duurzame goederen. Daarbij hebben ze vooral meer besteed aan huishoudelijke apparaten en kleding. Aan auto’s hebben ze echter een stuk minder uitgegeven dan een jaar eerder. Ook aan overige goederen zoals benzine en aardgas hebben consumenten bijna 3 procent meer besteed. Aan voedingsmiddelen gaven ze 1 procent meer uit.

Vorige week meldde het CBS dat de detailhandel in november ruim 4 procent meer heeft omgezet dan in november 2017. Het verkoopvolume lag 3,2 procent hoger. Ook dit cijfer is gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen.

De uitgaven aan diensten, zoals verzekeringen, woninghuur, openbaar vervoer en een bezoek aan restaurant of kapper, lagen in november 2018 bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Omstandigheden voor consumptie in januari minder gunstig dan in november

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de consumptie in de consumptieradar. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.



Volgens de CBS Consumptieradar zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in januari minder gunstig dan in november. Dat komt vooral doordat de ondernemers in de industrie minder positief waren over de toekomstige werkgelegenheid. Ook het consumentenvertrouwen nam verder af.