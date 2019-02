Bijna 80 miljoen passagiers op Nederlandse luchthavens

Een jaar eerder waren dat er 76,2 miljoen. In 2008 reisden 50 miljoen passagiers via een Nederlandse luchthaven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Amsterdam Schiphol heeft in 2018 met 71 miljoen aangekomen en vertrokken passagiers voor het eerst de grens van 70 miljoen gepasseerd. In 2017 kreeg Schiphol 68,4 miljoenreizigers te verwerken.

Al sinds 2009 neemt het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op Schiphol jaarlijks toe. Het aantal vliegtuigbewegingen (starts en landingen) steeg met een half procent tot ruim 499 duizend bewegingen in 2018. Dit ligt tegen de afgesproken norm van het Aldersakkoord uit 2008 aan, waarin werd vastgelegd dat Schiphol tot 2020 niet meer dan 500 duizend vliegtuigbewegingen per jaar mag uitvoeren.

Bijna 11 procent meer passagiers op de overige nationale luchthavens

Op de overige nationale luchthavens checkten in 2018 ruim 8,6 miljoen passagiers in en uit, 10,8 procent meer dan in 2017. Van deze passagiers vlogen er 6,2 miljoen via Eindhoven. In vergelijking met 2017 zijn dit 9,4 procent meer reizigers voor deze luchthaven. Via Rotterdam The Hague vlogen ruim 1,9 miljoen passagiers, ruim 10 procentmeer dan in 2017. Maastricht Aachen liet met ruim 64 procent de sterkste groei zien. Op Groningen Eelde nam het aantal passagiers met ruim 13 procent toe. Maastricht en Groningen verwerken relatief weinig passagiers: slechts 0,6 procent van alle passagiers vloog via deze luchthavens.

In vergelijking met 2008 checkten in 2018 bijna drie keer zoveel reizigers in en uit op de overige nationale luchthavens. Het aandeel van deze vier kleinere luchthavens in het totaal aantal vervoerde passagiers was in 2008 6 procent, en in 2018 bijna 11 procent.

Kleine daling vrachtvervoer via de luchtvaart

De hoeveelheid overgeslagen luchtvracht op Nederlandse luchthavens kwam in 2018 op ruim 1,8 miljoen ton uit, 0,3 procent minder dan een jaar eerder. Op Schiphol daalde het vrachtvervoer met 2,5 procent tot 1,7 miljoen ton. Deze afname wordt onder meer in verband gebracht met het mindere aantal slots dat voor de vrachtsector beschikbaar is op Schiphol.

Op Maastricht Aachen steeg het vrachtvervoer met 44 procent tot 125 duizend ton. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt doordat vliegmaatschappijen minder op Schiphol kunnen vliegen en uitwijken naar andere Europese luchthavens, waaronder Maastricht Aachen.