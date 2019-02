Meer buitenlandse bedrijven investeren in Nederland: 10.000 extra banen

372 buitenlandse bedrijven zoals Giant, Timberland en DAZN zorgden in 2018 voor 9.847 extra banen in Nederland. Samen waren deze bedrijven goed voor 2,85 miljard euro aan investeringen in onze economie. Deze banen en investeringen zijn binnengehaald door het collectief Invest in Holland dat bestaat uit de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), het agentschap voor buitenlandse investeringen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), haar regionale partners en Nederland Distributie Land. Een jaar eerder, in 2017, investeerden 357 bedrijven 1,67 miljard euro in ons land.

Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat (EZK): “Deze resultaten bevestigen opnieuw dat buitenlandse bedrijven belangrijk zijn voor ons wereldwijd opererende land. Bijna één miljoen mensen werken bij buitenlandse ondernemingen in Nederland. En nog eens een half miljoen mensen werken indirect voor deze bedrijven als toeleverancier, vooral bij mkb-bedrijven. In een globaliserende wereld neemt het belang van een goed Nederlands vestigingsklimaat voor ons allemaal dus alleen maar toe.”

Het werk van het NFIA valt mede onder verantwoordelijkheid van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS): “De aanstaande Brexit en internationale handelsspanningen zorgen ook voor kansen voor Nederlandse bedrijven. Onze bedrijven zijn innovatief, flexibel en passen zich aan deze veranderende markt aan. Daarnaast is ook de positie van Nederland als stabiel economisch knooppunt aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven. Deze positie zal alleen maar verder worden versterkt. Het is goed dat dit ook terug te zien is aan de bijna 10.000 extra banen in 2018.”

Van hoofdkantoren tot R&D

De NFIA is binnen Invest in Holland verantwoordelijk voor 8.475 van de 9.847 banen. In 2018 wist de NFIA 248 buitenlandse investeerders naar Nederland te halen die samen goed zijn voor 2,76 miljard euro aan investeringen. Uit de NFIA-jaarcijfers blijkt verder dat de meeste nieuwe banen in hoofdkantoren (2.259), marketing & sales-kantoren (1.834), distributiecentra (1.053), service centra (977), productielocaties (884) en R&D-vestigingen (755) ontstaan. Zo startte sportmediabedrijf DAZN een ontwikkelcentrum in Amsterdam, breidden Giant en Timberland hun Europese distributielocaties uit (in respectievelijk Lelystad en Almelo) en gaat Mitsui Chemicals kunststoffen produceren op de Chemelotcampus in Limburg.

De meeste ‘buitenlandse banen’ zijn, net als in 2017, gecreëerd door bedrijven uit de Verenigde Staten. In 2018 ging het om 3.185 banen, die gepaard gaan met 1,19 miljard euro aan investeringen. De VS wordt gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (1.596 banen), China (614 banen), Japan (580 banen) en Duitsland (300 banen).

Ook meer Brexitbedrijven

In 2018 haalde het Invest in Holland-collectief 42 bedrijven naar Nederland in verband met Brexit, goed voor 1.923 banen en een bedrag van 291 miljoen euro aan investeringen. Onder andere de Japanse zakenbank Norinchukin en mediabedrijf TVT Media gaven aan vanwege Brexit het kantoor in Nederland uit te breiden. Financiële dienstverleners MarketAxess en Azimo, en maritiem verzekeraar UK P&I Club, maakten vorig jaar bekend mede door Brexit een kantoor in ons land te openen. Ook de komst van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA naar Amsterdam, waar Invest in Holland bij betrokken is, is onderdeel van de resultaten. In 2019 hebben verschillende bedrijven ook al aangekondigd in ons land uit te breiden in relatie tot Brexit, het gaat hierbij onder andere om Discovery en Bloomberg.

Het aantal bedrijven dat naar ons land komt in verband met Brexit is gegroeid ten opzichte van 2017, toen 18 bedrijven naar ons land kwamen. De NFIA heeft daarnaast met ruim 250 buitenlandse bedrijven contact die een mogelijke vestiging in Nederland overwegen naar aanleiding van Brexit. Dit zijn Britse bedrijven, maar ook Amerikaanse en Aziatische partijen die hun huidige Europese structuur heroverwegen door de onzekerheid die Brexit veroorzaakt. Het gaat hier onder andere om bedrijven uit de financiële sector, de media en advertentie-industrie, de life sciences en de logistiek. Deze bedrijven hebben – naast Nederland – veelal ook contact met landen als Duitsland, Frankrijk of Ierland.