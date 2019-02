Intertoys vraagt uitstel van betaling aan

Intertoys heeft 413 winkels in Nederland en België en circa 4000 medewerkers in dienst. De speelgoedketen heeft vooral last van concurrentie van onder andere de Action en online shops.

De formule Intertoys behoorde eerst tot Blokker Holding, maar heeft deze verkocht aan werd verkocht aan Alteri Investors