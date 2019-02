Consumentenvertrouwen voor het eerst in 4 jaar negatief

Het consumentenvertrouwen komt in februari 2019 uit op -2. In januari was dat 1. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechtert iets.

Met -2 ligt het consumentenvertrouwen in februari echter nog boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41).

Oordeel over economisch klimaat en koopbereidheid verslechtert

Consumenten oordelen in februari minder positief over de economie dan in januari. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 3 naar 1. Zowel het oordeel over de afgelopen als over de komende twaalf maanden verslechtert.

Ook de koopbereidheid neemt af in februari. Deze deelindicator komt uit op -3, tegen -1 in januari. Consumenten zijn negatiever over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden. Verder vinden zij de tijd voor het doen van grote aankopen minder gunstig.