Omzet groothandel 4,1 procent hoger

In het vierde kwartaal van 2018 was de omzet van de groothandel 4,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet was vooral hoger in de handel in bouwmaterialen, elektronische apparatuur en olie en steenkool. In 2018 zijn er binnen de groothandel 347 faillissementen uitgesproken, het laagste aantal sinds er voor de bedrijfstak faillissementscijfers beschikbaar zijn. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de groothandel.

Meer omzet in groothandel in olie en steenkool

In het vierde kwartaal van 2018 was de omzet van de groothandel in olie en steenkool 15,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal was dat nog 25 procent. In deze branche speelt de prijs van olie een belangrijke rol. De prijs van een vat ruwe North Sea Brentolie is gedurende het vierde kwartaal van 2018 met ongeveer 60 procent gedaald, terwijl er weinig beweging zat in de koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

Groothandelaren positief, maar wel minder dan vorige kwartalen

Aan het begin van het eerste kwartaal van 2019 kwam bij de groothandel en handelsbemiddeling het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator voor het niet-financiële bedrijfsleven, uit op 15,3. Vergeleken met andere branches zijn de groothandelaren optimistisch: alleen in de bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening waren ondernemers positiever. Toch neemt het optimisme wel af: in het derde kwartaal stond het ondernemersvertrouwen bij groothandel en handelsbemiddeling nog op 27,8. Groothandelaren verwachten voor het eerste kwartaal van 2019 een stijging van de personeelssterkte en een toename in de investeringen.

Minder faillissementen in 2018

In 2018 zijn 347 groothandelsondernemingen failliet gegaan. Dit was het laagste aantal sinds er voor de groothandel faillissementscijfers beschikbaar zijn. Het hoogste aantal werd bereikt in 2013 met 1 015 uitgesproken faillissementen.