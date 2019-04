Bijna 180 duizend banen vervuld door Polen

Van de 838 duizend banen van buitenlandse werknemers werd bijna de helft vervuld door personen uit een EU-land. Bijna 424 duizend banen, iets meer dan de helft, werden vervuld door werknemers met een herkomstland buiten de EU. Hiervan waren ruim 125 duizend banen van werknemers uit het Amerikaanse continent en bijna 121 duizendbanen van werknemers uit Europese landen buiten de EU, inclusief Rusland. Relatief weinig banen, een kleine 3,5 duizend, werden vervuld door werknemers uit Oceanië. In de rest van dit artikel wordt verder ingezoomd op werknemers uit EU-landen.

Ook veel Duitsers en Belgen

Er waren in 2017 ruim 414 duizend banen van buitenlandse werknemers uit de Europese Unie. Bijna 180 duizend van deze banen werden vervuld door werknemers met een Poolse herkomst. Er waren een kleine 46 duizend banen van Duitse en ruim 28 duizend van Belgische werknemers.

Roemenen en Polen gemiddeld de laagste uurlonen

De banen met de laagste uurlonen worden vooral door werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen vervuld. Zo heeft ruim 70 tot 80 procent van de werknemers geboren in Roemenië, Polen, Bulgarije en Hongarije een baan met een uurloon onder de 15 euro. Werknemers afkomstig van landen die al langer deel uitmaken van de Europese Unie, zoals Griekenland, Spanje, Italië en Portugal, verdienen meer. Het merendeel van deze groep verdient meer dan 15 euro per uur. De best betaalde werknemers zijn afkomstig uit de landen om ons heen.

Meeste Polen vallen onder de zakelijke dienstverlening

Een groot deel van de buitenlandse werknemers heeft een baan in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening; uitzendbureaus zijn in deze sector de belangrijkste werkgevers. Vooral werknemers afkomstig van een van de Midden- en Oost-Europese landen zijn in deze sector werkzaam. Daarnaast zijn relatief veel werknemers uit Polen, Roemenië en Bulgarije werkzaam in de landbouw.

Werknemers afkomstig uit landen die al langer deel uitmaken van de EU zijn relatief vaak werkzaam in de niet-commerciële dienstverlening. Hieronder vallen onder meer de overheid, het onderwijs en de zorg.