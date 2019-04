Nieuwbouwkoopwoningen ruim 11 procent duurder

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,0 procent. De prijs van een koopwoning is daarmee gemiddeld gestegen met 9,3 procent. In drie landen in de Europese Unie namen de verkoopprijzen van koopwoningen meer toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

De stijging van de verkoopprijzen van nieuwbouwkoopwoningen ten opzichte van een jaar eerder is iets afgenomen vergeleken met het derde kwartaal. Na een piek in het derde kwartaal (ruim 16 procent) is deze met ruim 11 procent in het vierde kwartaal weer op hetzelfde niveau als de eerste twee kwartalen van 2018. De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stijgen nu vijf kwartalen op rij sterker dan de prijzen van bestaande koopwoningen.

Prijzen nieuwbouwkoopwoningen stijgen alleen in Tsjechië harder

Binnen de Europese Unie kende alleen Tsjechië een hogere stijging van de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen ten opzichte van een jaar eerder dan Nederland. Vorig kwartaal was Nederland nog het land met de sterkste prijsstijging voor nieuwbouwkoopwoningen in Europa.

Alle Nederlandse koopwoningen gezamenlijk, uitgedrukt in de huizenprijsindex (HPI), waren in het vierde kwartaal 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. Hiermee blijven de prijzen van koopwoningen in Nederland ruim twee keer zo hard stijgen als gemiddeld in Europa. Alleen in Slovenië, Letland en Tsjechië stegen de prijzen meer.