Economisch beeld iets minder gunstig

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli een fractie minder gunstig dan een maand eerder, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half juli presteren 11 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumentvertrouwen stijgt, producentenvertrouwen daalt

In juni zijn consumenten positiever dan in mei. Het producentenvertrouwen nam in juni opnieuw af. Zowel het vertrouwen van producenten als het consumentenvertrouwen ligt echter boven het langjarige gemiddelde.

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

Het volume van de goederenexport was in mei 1,5 procent groter dan in mei 2018. De groei is groter dan in de voorgaande maand. In mei 2019 groeide vooral de export van machines en chemische producten. Daarentegen kromp opnieuw de export van elektrotechnische apparatuur.

In april was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,7 procent groter dan in april 2018. De groei is groter dan in de voorgaande maand. In april is vooral in woningen, bedrijfsgebouwen, personenauto’s en machines meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

Consumenten hebben in april 1,8 procent meer besteed dan in april 2018. Ze gaven onder andere meer uit aan woninginrichting en elektrische apparaten. Daarentegen hebben ze minder besteed aan auto’s.

Productie industrie krimpt bijna 2 procent in mei

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in mei 1,8 procent lager dan in mei 2018. Een maand eerder was de krimp 1 procent. In mei groeide de productie van de elektrische en elektronische industrie het sterkst.