Record aantal snelgroeiende bedrijven in 2018 opnieuw verpulverd

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10 duizend snelgroeiende bedrijven. 'Dit is 20 procent meer dan het vorige record uit 2017 toen er bijna 8 500 snelle groeiers waren', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over snelgroeiende bedrijven.

10 werknemers

'Een bedrijf is een snelle groeier als het aantal werknemers drie jaar op rij gemiddeld met minimaal 10 procent per jaar toeneemt. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben', aldus het CBS. Na 2014 steeg het aantal snelgroeiende bedrijven in het Nederlandse bedrijfsleven elk jaar: in de periode 2014-2018 met 85 procent van 5 520 tot 10 200.

Procentueel

Procentueel is de toename van snelle groeiers onder bedrijven van verschillende grootte vergelijkbaar. In 2018 waren er 84 procent meer snelgroeiende bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen dan in 2014. Bij de bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen was dit 92 procent en bij de grootste bedrijven met 250 of meer werkzame personen 96 procent. In absolute aantallen is de groei echter duidelijk het grootst bij de kleinste bedrijven aangezien deze groep met afstand de meeste bedrijven bevat. Bij maximaal een vijfde van de bedrijven was de groei (mede) te danken aan overnames. Het aantal bedrijven waarbij overnames mogelijk een rol speelden bij de groei was in 2018 verdubbeld ten opzichte van 2014.

Meest opvallende groei in horeca en bouw

De meeste snelgroeiende bedrijven zaten in 2018 in de zakelijke dienstverlening (2 710), op de voet gevolgd door de handel (2 470). Hier vond ook de grootste absolute groei plaats, respectievelijk plus 360 en plus 395. De grootste procentuele groei tussen 2017 en 2018 vond plaats bij de bouwnijverheid (36 procent, plus 210) en de horeca (34 procent, plus 355).

Horeca

Op een gedetailleerder brancheniveau zit de grootste absolute groei bij eet- en drinkgelegenheden (plus 320), groothandel en handelsbemiddeling (plus 185), uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (plus 180), detailhandel (plus 150) en de gespecialiseerde bouw (plus 130). Snelle groeiers zijn relatief goed vertegenwoordigd in de uitzendbranche en arbeidsbemiddeling, bij beveiligings- en opsporingsdiensten en bij eet- en drinkgelegenheden.

Overwegend mannelijke ondernemers

In 2017 was 7 procent van de snelgroeiende bedrijven enkel van vrouwelijke ondernemers. Dat is een iets hoger percentage dan bij de niet-snelgroeiende bedrijven van dezelfde omvang (6 procent).Het percentage snelgroeiende bedrijven dat door zowel mannen als vrouwen wordt gerund is iets lager (26 procent) dan bij niet-snelgroeiende bedrijven van dezelfde omvang (29 procent). Ruim twee derde van de snelgroeiende bedrijven wordt door enkel mannen gerund. Voor niet-snelgroeiende bedrijven met 10 werkzame personen of meer is dat iets minder dan twee derde.

Vrouwen in de zorg

Als naar de gehele economie wordt gekeken en niet enkel naar het bedrijfsleven, dan is het percentage snelgroeiende bedrijven met enkel vrouwelijke ondernemers hoger met 9 procent, omdat vrouwen bijvoorbeeld relatief veel in de zorg werken. In vergelijking met 2010 valt op dat de groepen van bedrijven met enkel mannelijke of enkel vrouwelijke ondernemers relatief groter worden en dat de groep met gemengd ondernemerschap juist relatief kleiner wordt. Circa de helft van de snelgroeiende bedrijven van 2017 kon niet toegewezen worden aan een van de drie beschreven groepen.