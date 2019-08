Aantal kindondernemers neemt nog steeds toe

Uit cijfers van de KVK die het Jeugdjournaal heeft opgevraagd blijkt dat het aantal kinderen tussen de 10 en de 14 jaar dat een eigen bedrijfje begint in het afgelopen jaar is verdubbeld.

Stonden er in 2018 nog 68 kinderen bij de KvK ingeschreven, halverwege 2019 waren dat er al 121. Meer dan de helft van deze kinderen begon een onderneming in de detailhandel. Daarn volgen cultuur, sport, en recreatie en zakelijke diensten. Dit schrijft de NOS donderdag.

Dat in de afgelopen vijf jaar het aantal kinderen met een onderneming is verviervoudigd, komt doordat er zowel op basisscholen als op middelbare scholen vaker over ondernemen wordt gesproken.

Officiële bedrijven staan ingeschreven bij de KvK, maar het totaal aantal bedrijfjes ligt volgens KvK-adviseur Magré veel hoger. Veel kinderen beginnen een klein handeltje op Instagram bijvoorbeeld. "Een account waarop je sieraden verkoopt, is zo gemaakt." De arbeidsmarkt is ook veranderd. Er zijn veel meer zzp'er en veel kinderen krijgen het ondernemen dan ook van huis uit al mee.