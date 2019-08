Koopwoningen niet meer te betalen voor mensen met modaal inkomen

Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen vrijwel onmogelijk een woning te vinden. Vooral voor alleenstaanden met een modaal inkomen is het aantal betaalbare woningen zeer klein: slechts 6% van het complete huizenaanbod.

Dat blijkt uit een analyse die wij uitgevoerd hebben met behulp van het aanbod op Funda. Het bruto modale jaarinkomen in 2019 is vastgesteld op € 36.000. Daarmee kun je in 2019 een hypotheek krijgen van € 163.000. In Nederland zit 6% van het woningaanbod op of onder deze vraagprijs.

Groot verschil tussen provincies

De meeste kans op een woning maak je in de provincie Groningen, waar 24 procent van het woningaanbod betaalbaar is. Ook in Friesland (16 procent) en Drenthe (14 procent) staan nog betaalbare woningen te koop. In Noord-Holland (3 procent), Zuid-Holland (5 procent) en Utrecht (1 procent) is bijna geen voet meer tussen de deur te krijgen als modale single starter. Ook in de grote steden is het aanbod schaars. Utrecht is de lastigste stad met slechts één procent bereikbaar woningaanbod. In Rotterdam kun je nog bij tien procent van de woningen terecht.

Tweeverdieners

Modale tweeverdieners maken al iets meer kans op een woning. Met een gezamenlijk bruto jaarinkomen van € 60.000 kun je een hypotheek krijgen van € 285.000. In de noordelijke provincies staat meer dan de helft van de woningen te koop onder dat bedrag. In de randstedelijke provincies Noord-Holland (23 procent), Zuid-Holland (30 procent) en Utrecht (18 procent) komen modale gezinnen in aanmerking voor een kleiner deel van het totale woningaanbod. Groningen (60 procent) en Almere (52 procent) zijn de steden waar modale tweeverdieners het meeste kans maken op een woning, in Amsterdam (15 procent) en Utrecht (19 procent) het minst.