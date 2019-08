Vooral minder bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar

Eind juni waren er voor het zevende kwartaal op rij minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Het verschil was met 21 duizend wat kleiner dan in de drie voorgaande kwartalen. Aan het eind van elk van die kwartalen bedroeg het jaar-op-jaarverschil 24 duizend personen.

Aantal 45-plussers met bijstand minst afgenomen

In alle leeftijdsgroepen is het aantal bijstandsontvangers tussen juni 2019 en juni 2018 minder geworden. Onder de 45-plussers was het verschil het kleinst, namelijk iets meer dan duizend personen. In de jongere leeftijdsgroepen was het verschil met een jaar eerder groter. Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering lag 5,4 duizend lager, oftewel 12 procent. Bij de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar was dit 15 duizend (9 procent).

Bij 27- tot 45-jarigen ligt het aantal bijstandsgerechtigden nu tien kwartalen lager dan een jaar eerder. Voor de jongeren tot 27 jaar is dat zeven kwartalen het geval. Bij de 45-plussers is dat nog korter, namelijk vier kwartalen. Bovendien is het verschil, zowel absoluut als relatief, kleiner. Bij de 45-plussers speelt de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd een rol. Hierdoor stromen de oudsten uit deze groep later uit in de AOW dan hun leeftijdgenoten van een jaar eerder. Met ingang van 2019 is de AOW-leeftijd met vier maanden verhoogd tot 66 jaar en vier maanden. Door deze verhoging zijn er in het eerste kwartaal van 2019 geen personen uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.