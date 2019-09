Prijzen openbaar vervoer stijgen sterker dan autokosten

Vergeleken met 2009 lagen de prijzen van het openbaar vervoer in juli 2019 bijna 30 procent hoger. Kosten voor het rijden in de eigen auto lagen gemiddeld een kwart hoger, terwijl consumentengoederen en -diensten in diezelfde periode gemiddeld 18 procent duurder werden. Dat blijkt uit een analyse van de consumentenprijsindex van het CBS.

Onder de prijzen van het openbaar vervoer vallen de prijzen van vervoerbewijzen voor trein, tram, metro, bus en taxi. Bij de autokosten zijn de aanschaf, het onderhoud, brandstoffen, parkeren, de verzekering en de motorrijtuigenbelasting meegerekend. De prijsontwikkelingen zeggen niets over de prijsniveaus van autorijden en reizen met het openbaar vervoer.



Het beeld van de prijsontwikkelingen over langere termijn wordt beïnvloed door de gekozen periode waarover gemeten wordt en het aanvangsjaar van de periode. Sinds 2009 nam de prijs voor reizen met het openbaar vervoer geleidelijk en stapsgewijs toe. De autokosten ontwikkelden zich grilliger. In de periode 2009 tot 2015 stegen de autokosten sterker dan de tarieven van het openbaar vervoer. Tussen 2015 en 2019 lag de ontwikkeling van de autokosten juist meestal onder die van de openbaarvervoerprijzen.



De prijzen voor het reizen met de trein, tram en metro lagen in juli 2019 bijna een kwart hoger dan in 2009. Reizen met de bus of taxi werd in diezelfde periode bijna 40 procentduurder. Vooral het laatste jaar gingen de prijzen van het openbaar vervoer omhoog.