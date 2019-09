WOZ-waarde naar record, hoogste stijging sinds jaren

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2019 voor het vierde jaar op rij gestegen. Op 1 januari 2019 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder. Dat is de hoogste waarde ooit en de hoogste stijging sinds jaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In Rotterdam steeg de gemiddelde woningwaarde met bijna 16 procent het hardst. De gemiddelde WOZ-waarde (link naar definitie) steeg daar van 166 duizend euro per woning in 2018 naar 192 duizend euro in 2019. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 11 procent tot 378 duizend euro per woning. Sinds 2014 is de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam met 64 procent toegenomen. In Bloemendaal hebben woningen met 695 duizend euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde, in Delfzijl de laagste met 127 duizend euro.

De stijging van de gemiddelde WOZ-waarde was in Noord-Holland en Zuid-Holland het hoogst. In Noord-Holland steeg de gemiddelde woningwaarde met ruim 10 procent naar 318 duizend euro per woning, de hoogste gemiddelde woningwaarde van alle provincies. In Zuid-Holland nam de gemiddelde WOZ-waarde bijna 11 procent toe tot 237 duizend euro per woning. In de provincie Groningen is de gemiddelde woningwaarde met 166 duizend euro het laagst.

WOZ-waarde volgt huizenprijs

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar. De huizenprijzen stijgen al vanaf 2014, terwijl de WOZ-waarde na 2015 een stijging laat zien.

Naast het effect van taxatie van een jaar eerder, worden bij de ontwikkeling van de WOZ-waarde alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet verkochte koopwoningen. Bovendien verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen een verhogend effect heeft op de ontwikkeling van de WOZ-waarde.