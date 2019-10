Prijzen nieuwbouwkoopwoningen 16 procent hoger

De prijzen stegen daarmee harder dan in de rest van de Europese Unie (EU). De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 7,2 procent. De prijs van een koopwoning is daarmee gemiddeld gestegen met 8,3 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.

In de afgelopen viereneenhalf jaar waren de verkoopprijzen van koopwoningen elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. De stijgende trend in de prijzen zet door in het tweede kwartaal van 2019. De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stijgen nu zeven kwartalen op rij sterker dan die van bestaande koopwoningen.

Verkochte koopwoningen 8,3 procent duurder

De prijzen van alle verkochte Nederlandse koopwoningen in totaal, uitgedrukt in de huizenprijsindex, waren in het tweede kwartaal 8,3 procent hoger dan een jaar eerder. Sinds eind 2013 werden bestaande koopwoningen elk jaar duurder. Voor nieuwbouwkoopwoningen zette deze trend een jaar later in. Sinds het vierde kwartaal van 2017 stijgen de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen sterker dan die van bestaande koopwoningen.

Huizenprijzen stijgen het hardst in Hongarije

Nederland behoort tot de top tien van landen waar nieuwbouw- en bestaande koopwoningen het meest in prijs zijn toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Gemiddeld werden in het tweede kwartaal van 2019 de huizen binnen de EU jaar-op-jaar 4,2 procent duurder; in Nederland was de stijging van de gemiddelde koopprijs van alle koopwoningen gezamenlijk met 8,3 procent ongeveer twee keer zo hoog. Alleen in Hongarije, Luxemburg, Kroatië, Letland, Portugal en Tsjechië stegen de prijzen meer. In Nederland stegen de prijzen van nieuwbouwkoopwoningen met 16,0 procent het hardst in vergelijking met de rest van Europese Unie. Luxemburg staat in dit rijtje op de tweede plaats met een stijging van 11,5 procent.