Aantal Chinese bedrijven in Nederland verdubbeld

In vijf jaar tijd is het aantal Chinese bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 245 eind 2012 naar 470 eind 2017.

De bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie is in dezelfde periode bijna verviervoudigd tot ruim 1 miljard euro, maar dit is nog steeds veel minder dan de bijdrage van bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over buitenlandse bedrijven in Nederland.

Het betreft bedrijven in Nederland waarvan het meerderheidsbelang in Chinese handen is. De toegevoegde waarde van deze bedrijven is toegenomen van 290 miljoen euro in 2012 tot 1 079 miljoen euro in 2017. Het aantal werknemers bij Chinese bedrijven nam in dezelfde periode ongeveer even sterk toe, van 3 duizend tot 11 duizend. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling groeiden navenant: van 9 miljoen (2012) tot 31 miljoen euro (2017). Sinds 2015 is de bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie veel sterker gegroeid dan het aantal Chinese bedrijven. Dat kwam door enkele grote overnames.

Er zijn ook Nederlandse bedrijven in China gevestigd. Met 605 in 2017 zijn dat er meer dan Chinese bedrijven in Nederland, maar dit aantal nam wel af (660 in 2012).

4 op de 10 Chinese bedrijven actief in groothandel

Van de 470 Chinese bedrijven in Nederland zijn er 195 groothandelsbedrijven. Het betreft vooral bedrijven in non-food (70), ICT-apparatuur (35), en industriemachines (25). Inclusief detailhandel en handelsbemiddeling vallen er 245 handelsbedrijven onder Chinese zeggenschap, met een gezamenlijke toegevoegde waarde van 296 miljoen euro in 2017 (gemiddeld 1,2 miljoen euro per bedrijf).

Hoogste toegevoegde waarde in industrie

In de industrie zijn zestig Chinese bedrijven actief, maar de toegevoegde waarde van deze bedrijven lag in 2017 met 374 miljoen euro wel hoger dan in de handel, zeker per bedrijf (gemiddeld 6,2 miljoen euro). Het aantal werknemers was met ongeveer 3 duizend gelijk in de handel en in de industrie. In vergelijking met 2012 is het aantal industriële bedrijven in Chinese handen verdubbeld, en het aantal handelsbedrijven met 58 procent toegenomen. Een sterke groei vertoonde de specialistische zakelijke dienstverlening: van 25 naar 70 bedrijven. De toegevoegde waarde van deze bedrijfstak nam toe van 3 tot 22 miljoen euro, maar blijft met 2 procent van de bedrijven in Chinees eigendom bescheiden.

Aandeel van Chinese bedrijven in Nederland beperkt

Met bijna 8 procent van de bedrijven met een eigenaar buiten de EU is het aantal Chinese bedrijven in Nederland in 2017 gering. In 2012 was dit bijna 6 procent. Het economische belang van Chinese bedrijven op Nederlands grondgebied is in deze periode sterker toegenomen, maar ligt een stuk lager: zo steeg de toegevoegde waarde van 0,7 naar 2,1 procent van de bedrijven van buiten de EU, het aantal werknemers van 0,8 naar 2,5 procent, en de R&D-uitgaven (binnenshuis) van 0,9 naar 2,8 procent.



Het aantal Chinese bedrijven in Nederland is vergelijkbaar met het aantal Japanse en Zwitserse bedrijven, maar de economische bijdrage ligt een stuk lager. Met afstand de grootste bijdrage komt van Amerikaanse bedrijven, met zes keer zoveel bedrijven, 31 keer meer toegevoegde waarde, en 18 keer zoveel werknemers als bedrijven in Chinees eigendom.



De Verenigde Staten hebben de meeste bedrijven in Nederland (2 875), gevolgd door Duitsland (2 190) en het Verenigd Koninkrijk (1 355).