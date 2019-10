Flink minder aantal mensen vanuit de WW naar de bijstand

Ruim 5000 minder in de bijstand

'14.200 mensen zijn in 2018 na het einde van een WW-uitkering in de bijstand gekomen. Dat zijn er ruim 5000 minder dan een jaar eerder', aldus het UWV.

Sinds 2008

‘Sinds de start van de economische crisis eind 2008 is dit percentage niet zo laag geweest,’ zegt arbeidsmarktadviseur Katinka van Brakel. ‘We zien dat steeds meer mensen vanuit de WW werk vinden. Bijna 7 op de 10 mensen (68%) van wie de WW-uitkering afliep in de eerste helft 2018 hadden binnen een maand na het beëindigen van de uitkering een baan. Dat is meer dan in voorgaande jaren. In de eerste helft van 2016 lag dat aandeel nog op 64 procent.’

Helpen bij zoektocht naar werk

Niet iedereen heeft na een WW-uitkering recht op een bijstandsuitkering. Een uitkering bij de gemeente is afhankelijk van eigen vermogen en van het inkomen van een partner. Bovendien betekent de overgang van de WW naar de bijstand vaak een achteruitgang in inkomen. UWV zet zich op diverse plekken in het land samen met gemeenten in voor mensen waarvan de WW-uitkering bijna eindigt. Deze projecten zijn intensief en gericht om mensen te helpen in de zoektocht naar werk.

Daling onder 55- tot 60-jarigen

Het aandeel dat na afloop van de WW in de bijstand komt, is het hoogst onder mensen van 55 tot 60 jaar. Toch is het aandeel in deze leeftijdsgroep flink afgenomen. Van 6,7 procent in 2017 naar 5,3 procent in 2018. Ook in de andere leeftijdsgroepen kwamen er in 2018 minder mensen vanuit de WW in de bijstand dan in de jaren daarvoor.